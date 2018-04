Schianto in A4, gravissime due persone

Due persone sono rimaste ferite in modo grave in un incidente stradale verificatosi questa mattina alle 10.10 sulla autostrada A4 nel tratto Villesse -Palmanova, al chilometro 499, nel Comune di Villesse, in direzione Venezia.

Nell'incidente sono rimaste coinvolte alcune vetture, una delle quali si è ribaltata sulla sede stradale; sul posto sono giunti un elicottero, una ambulanza proveniente da Cormons, vigili del fuoco e Polstrada.

I due feriti sono stati portati al DEA di Udine. Le loro condizioni sono gravi ma nessuno dei due è in pericolo di vita.