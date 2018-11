Schiantatati 100mila ettari di abeti, Zaia e Salvini nel bellunese

"Per mettere in sicurezza il territorio nazionale servono 40 miliardi di euro. Mi impegno di raccogliere e spendere con l'auspicio che non arrivino letterine di contestazione da Bruxelles perché spendiamo troppo". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, oggi a Belluno dove ha sorvolato le zone colpite dal maltempo eccezionale dei giorni scorsi.

"La letterina dall'Europa arrivata nei giorni scorsi finisce in archivio per quanto mi riguarda - ha aggiunto -. Chiederemo l'attivazione del fondo straordinario di Bruxelles. I 3 miliardi già previsti visto quanto sta accadendo temo siano già insufficienti".

Salvini ha fatto oggi un sopralluogo nel bellunese con il governatore Luca Zaia. Il maltempo eccezionale in Veneto ha "schiantato 100mila ettari di abeti che dovranno avere una gestione rapida sull'asportazione e capire se sul mercato ci sia chi è interessante ad acquistare e trasformarli in prodotti industria - ha dichiarato Zaia - Nel rispetto della legge faremo queste cose - ha aggiunto -. Poi con l'università di Padova faremo un piano di ripiantumazione dei boschi con alberi autoctoni ovvero larici, ciliegi selvatici, faggi, in modo che siano boschi molto più performanti di quelli di oggi".