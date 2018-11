Scatta l'obbligo pneumatici da neve: multe fino a 335 euro per chi ne è sprovvisto

Dal 15 novembre 2018 al 15 aprile 2019 scatta anche per alcuni tratti autostradali gestiti da CAV l’obbligo che riguarda l’utilizzo di pneumatici da neve o catene a bordo. L’obbligo riguarda tutti i veicoli, ad eccezione dei motoveicoli, che transitato in entrambe le carreggiate dell’autostrada A4: Passante di Mestre e tratto compreso tra Padova Est e Bivio A4/A57 Ovest.

Non riguarda, invece, gli altri tratti gestiti da CAV: il raccordo Marco Polo e la A57, quindi sia la Tangenziale di Mestre che il tratto fra la barriera di Venezia-Mestre e l’innesto del Passante ad Arino di Dolo.

Nello specifico, i veicoli in transito sulla A4 dovranno obbligatoriamente essere muniti di pneumatici invernali conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/23 CE recepita dal decreto del MIT 30.3.1994 e s.m.i. o a quelle dei regolamenti ECE-ONU in materia. Le dotazioni in questione devono essere omologate, recanti cioè le sigle M+S, MS, M-S, M&S (dove M e S stanno per “mud” e “snow”, “fango” e “neve”). Consentite inoltre le gomme cosiddette "termiche", riconoscibili dal pittogramma rappresentato da una montagna a tre punte con all’interno il cristallo di neve (cosiddette “Snowflake”).

In alternativa agli pneumatici invernali vige l’obbligo di tenere a bordo del veicolo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati e idonei a essere prontamente utilizzati in caso di necessità. Chi viaggia sprovvisto di pneumatici invernali o catene da neve a bordo in autostrada rischia di incorrere in una sanzione pecuniaria che va da 84 a 335 euro, più una sanzione accessoria consistente nella decurtazione di 3 punti dalla patente e il fermo del veicolo.