Scatta il divieto di dimora per l'imam violento: l'uomo non potrà entrare in moschea

Gli agenti della Digos di Pordenone hanno eseguito ieri sera un provvedimento di divieto di dimora nei locali dell' Associazione Culturale Islamica di Pordenone, in esecuzione di un provvedimento del Gip, in seguito a "condotte antigiuridiche", per le quali l'ex Imam è indagato per i reati di violenza privata, violazione di domicilio continuata e oltraggio a pubblico ufficiale.

Secondo quanto accertato dalla Digos, negli ultimi mesi l'uomo, cittadino egiziano, di 37 anni, avrebbe compiuto una "escalation" di comportamenti violenti, anche nei confronti di alcuni fedeli. Proprio per queste ragioni era stato dapprima sospeso dall'Associazione Culturale Islamica per motivi disciplinari e, successivamente, il 31 dicembre scorso, licenziato.