Scappano dalla Germania, 15enni trovati in Veneto: i Carabinieri offrono loro la pizza

ROVIGO - Sono stati rintracciati la scorsa notte dai Carabinieri della Stazione di Rosolina (Rovigo) nella località di Albarella, due ragazzi tedeschi di 14 e 15 anni, di cui si erano perse le tracce nel Paese di origine dal 12 ottobre. Allertati dalla segnalazione su due giovani che si aggiravano nel centro balneare polesano, i militari hanno accertato l'identità dei due minorenni, una ragazza e un ragazzo.

Dialogando in inglese, con l'aiuto di un interprete rintracciato nell'immediatezza, gli agenti hanno quindi scoperto che i giovani - entrambi in buone condizioni di salute - erano scappati di casa e il 14 ottobre scorso, avevano raggiunto in treno Albarella, dove la madre della ragazzina aveva una casa.

Subito avvisata del fatto che i minori erano stati rintracciati, la donna si è messa in viaggio per raggiungere la figlia e per prendere in affidamento anche il ragazzo.

Nell' attesa, i Carabinieri hanno ristorato i ragazzini con una pizza e una bibita.