Scambia detersivo per bibita, addetta alla mensa disabile intossicata

Beve per errore del detersivo per la lavastoviglie, appoggiato tra i piatti sporchi, scambiandolo per una bibita, e finisce in ospedale. L'incidente è avvenuto il 29 ottobre scorso in una mensa aziendale a Noventa di Piave. La vittima, una donna disabile assunta nelle liste protette, è stata ricoverata dapprima in rianimazione a San Donà di Piave e ora è fuori pericolo.

Non si era accorta che una collega sbadatamente aveva appoggiato la bottiglia del detersivo sul lavandino, tra i piatti sporchi.

La famiglia della giovane, attraverso il consulente Riccardo Vizzi, si sono affidati allo Studio 3A, società specializzata nella valutazione delle responsabilità nei sinistri. Presentata denuncia ai carabinieri di San Donà di Piave e allo Spisal.