Scambia il buco per un dipinto, turista italiano precipita nell'opera d'arte

Credeva che il buco fosse dipinto, ed è precipitato per due metri e mezzo nell’opera d’arte. Finendo poi in ospedale. Brutta avventura per un turista italiano 61enne al museo Serralves in Portogallo.

L’uomo stava ammirando l’opera dell’artista Anish Kapoor “Discesa nel limbo”, che si presenta come un cerchio nero che dà l’impressione di essere dipinto, mentre invece è un buco profondo. Il visitatore, secondo quanto riportato dalla stampa locale, si sarebbe avvicinato per capire se effettivamente si trattasse di un dipinto e, perdendo l’equilibrio, è precipitato, facendosi anche parecchio male.

Il turista è stato soccorso, portato in ospedale, sottoposto alle medicazioni del caso, e dimesso con diverse ferite.

L’opera in questione è dipinta con il nero assoluto, un colore talmente nero da impedire all’occhio umano di percepirne la tridimensionalità. L’artista Anish Kapoor, britannico di origine indiana, ha acquistato i diritti di utilizzo di questo colore ed è quindi l’unico al mondo a poterne usufruire per le proprie opere.