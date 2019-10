Sbancamento senza autorizzazioni tra le colline Unesco a Vittorio Veneto: fermati i lavori

Immagine di repertorio

VITTORIO VENETO - Sbancamento irregolare: fermati i lavori. Succede tra Cozzuolo e Confin, tra le colline Patrimonio dell’Umanità. A seguito di una richiesta dei carabinieri forestali, giovedì 24 ottobre i tecnici comunali sono usciti in sopralluogo nell’area di via della Val de Caldaz per degli accertamenti. E ne è emerso che i lavori che erano in corso erano privi delle autorizzazioni necessarie.

Da qui l’ordinanza di sospensione dei lavori firmata ieri, venerdì, dal segretario comunale Lino Nobili, dirigente ad interim del servizio “gestione del territorio”. Ora il Comune procederà con ulteriori accertamenti, come pure al privato è concesso di fare le sue controdeduzioni alle osservazioni messe nero su bianco.

Nell’ordinanza il Comune contesta l’esecuzione di “lavori di sistemazione fondiaria, escavazione, disgaggio (messa in sicurezza di una scarpata tendente a franare ndr), sbancamento, movimentazione terreno, realizzazione di nuova viabilità interpoderale, interramento/tombinamento di corsi d’acqua demaniali (ruio del Mas, ruio del Pisson e torrente Monticano), posa tubazioni, manutenzione straordinaria fabbricati” senza “adeguato titolo abilitativo”.

Probabilmente si tratta di lavori agrari finalizzati anche all’impianto di nuovi vigneti. Il Comune rileva inoltre che l’area è vincolata idrogeologicamente e, parzialmente, anche paesaggisticamente, oltre a rientrare nell’area tutelata da Rete Natura 2000 quale sito di interesse comunitario. «Da parte del Comune c’è la massima attenzione per le nostre colline, anche se sembra non bastare – afferma il sindaco Antonio Miatto -. Questa azienda ha già eseguito in passato importanti interventi di sistemazione dei luoghi e dovrebbe ben conoscere le regole per effettuare simili operazioni. Mi riservo comunque di approfondire la questione nei prossimi giorni».