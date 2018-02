Sballo spaziale, è realtà il party a gravità zero

Come sarebbe un party in assenza di gravità? Insomma, come se ci trovassimo nello spazio. Sarebbe sicuramente un'esperienza veramente indimenticabile. Come lo è stata per i 20 fortunati invitati, tre dj e due astronauti che hanno avuto l'opportunità di ballare mentre fluttuavano in assenza di gravità.

Tutto vero. Il party è realmente avvenuto grazie alla collaborazione tra l’Agenzia spaziale europea e l’iniziativa World Cube Dome Zero Gravity, che ha aggregato i fortunati partecipanti. Il tutto si è svolto in occasione del decimo anniversario del modulo Columbus della Stazione spaziale internazionale, non nello Spazio ma a bordo di un aereo che, messo in volo parabolico, ha offerto agli ospiti l’esperienza della gravità zero.