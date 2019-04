Savoretti vince a Campello di Clitunno

TREVISO - Il 25 aprile gli alfieri della Monastier sono stati protagonisti nel “ 15° Trofeo Città di Frosolone “.



Gara nazionale valida quale Circuito Elite, organizzato dalla Frosolonese (Isernia), si è piazzato al secondo posto superato nella finale da Francesco Santoriello della Enrico Millo (Salerno), al terzo posto Giuseppe Graziano (Vicentini, Reggio Emilia) e Antonio Noviello Enrico Millo,Salerno, ha diretto il signor Salvatore Gallo. La società Verdellese (Bergamo) ha organizzato il “50° Trofeo Caduti di Verdello” gara nazionale valida per il Circuito Elite, con 88 Individualisti partecipanti delle categorie A1 e A. La gara ha visto la vittoria di Christian Andreani portacolori della Alto Verbano di Varese impostosi su Luca Viscusi della Caccialanza di Milano, Giuseppe D’Alterio alfiere della trevigiana Monastier si è piazzato al terzo posto con Mattia Visconti della Famigliare Tagliuno di Bergamo,5° Piergiorgio Zerbini (Familiare Tagliuno, Bergamo), Paolo Proserpio (Sperone Nairano, Milano), Pietro Zovadelli (Caccialanza, Milano), Roberto Signorini Alto Verbano,Varese, ha diretto Francesco Giacoma.



A LEONARDO PORROZZI (COLBORDOLO) IL “67° GRAN PREMIO SAN MARCO “



A Favaro Veneto (Venezia) la bocciofila Serenissima ha organizzato il “67° Gran Premio San Marco “ gara nazionale a cui hanno partecipato 88 Individualisti di categoria A provenienti dalle regioni Veneto, Marche, Lomabardia, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Campania. Le eliminatorie si sono disputate al mattino con inizio alle ore 9,00 nei bocciodromi veneziani, le finali nel pomeriggio presso il bocciodromo comunale di via Monte Cervino a Favaro Veneto alla presenza di un foltissimo pubblico. E’ Leonardo Porrozzi della Colbordolo di Pesaro Urbino il vincitore della manifestazione superando in finale il giovane veronese Davide Fiorini portacolori della Vigasio Villafranca, al terzo posto il bolognese Christian Marzocchi della Baldini S.T.M. e Giuliano Mirandola della Tritium di Bergamo,5° Medardino Pinelli (Tritium,Bergamo), Patrik Corò (Giorgione3villese,Treviso), Antonio Natale (Giorgione3villese,Treviso),Stefano Barellas (Serenissima, Venezia), ha diretto il signor Valter Driol di Venezia.



CARLA SCOTTI (OLIMPIA) VINCE IL TROFEO SAN MARCO IN ROSA



Splendida vittoria per Carla Scotti portacolori dell’Olimpia di Treviso nel “2° Trofeo San Marco in Rosa “ gara nazionale femminile di Alto Livello organizzata dalla U.S.B. Zelarino di Venezia con 24 atlete di categoria A1 e A, superando nella finale Silvia Pesavento della Buco Magico di Reggio Emilia, al terzo posto Valentina Chicconi della Vigasio-Villafranca di Verona. In contemporanea una nazionale con 64 Individualiste delle categorie B/C che ha visto la meritata vittoria della giovane Nicole Marchetti della Banca Popolare Marostica di Vicenza impostasi sulla bolzanina Cristina Paruta della Meranese, al terzo posto Bianca Bologna (Futura, Reggio Emilia), e Iolanda Pareschi (Parmeggiani, Bologna), 5^Rosanna Crema (San Rocco, Treviso), Maria Mason (Amatori Bocce, Brescia), Angiolina Guarneri(Magri Gomme, Brescia), Rosanna Montanin (Centese, Ferrara), ha diretto la signora Gianna Fracasso.



MIRKO SAVORETTI (MONASTIER) CONQUISTA LA VITTORIA A CAMPELLO DI CLITUNNO



Mirko Savoretti alfiere della Monastier di Treviso ha conquistato una brillante vittoria nel “ X° Memorial Emanuela Sforna “ gara nazionale di Alto Livello che ha visto la partecipazione di 96 atleti tra i migliori delle categorie A1 e A, superando Luca Santucci portacolori dell’A.P.E.R. di Perugia al terzo posto Maurizio Mussini della Rubierese di Reggio Emilia e Gianluca Formicone della Caccialanza di Milano, 5° Michele Palazzetti (S. Angelo Montegrillo, Perugia), Alfio Berettoni (Clitunno, Perugia),Luca Ricci (Rubierese, Reggio Emilia),Claudio Ferlito (Montecatini Avis, Pistoia).



LA FASHION CATTEL VINCE A VARESE E SI QUALIFICA PER I PLAY OFF



Sabato scorso si è disputata l’ultima giornata del Campionato Italiano a squadre di Serie A (Raffa), la trevigiana Fashion Cattel Monastier guidata da Paolo Bompan impegnata a Varese con l’Alto Verbano giocando ad ottimo livello ha conquistato la vittoria per 2-6 . conquistando il diritto di disputare i Play Off . Questo lo score: Andreani-Barilani-R. Signorini vs G. D’Alterio-Provenzano-Pappacena 2-8; Andreani vs G. D’Alterio 8-7;Gusmeroli vs Savoretti 7-8;Gusmeroli vs Savoretti 1-8;Andreani-R. Signorini vs G. D’Alterio-Pappacena 0-8, 8-3; Gusmeroli-Addonizio vs Savoretti-Coppola 0-8, 0-8.Gli altri risultati: Boville-Montegranaro 2-6;Capitino-A.P.E.R. Capocavallo 5-3; CVM Utensiltecnica-Martano 8-0; Classifica: CVM Utensiltecnica 31,Fashion Cattel 28, Boville 24, A.P.E.R. Capocavallo 20, Montegranaro 19, Capitino 17, Alto Verbano 10 (3 punti di penalizzazione), Martano 6.



Girone 2: MP Filtri Caccialanza-E. Millo 5-3;Museo Nicolis Vigasio-Villafranca - CDM Vallefoglia 8-0; MP Filtri Caccialanza-E. Millo 5-3; Nova Inox Mosciano-Cagliari Termosolar 5-3;Santa Chiara-Fontespina 3-5; Classifica: MP Filtri Caccialanza 36, Museo Nicolis Vigasio-Villafranca 21, Nova Inox Mosciano 20, Fontespina 18, Cagliari Termosolar 17, E. Millo 15, CDM Vallefoglia 14, Santa Chiara 12.CVM Utensiltecnica ed MP Filtri Caccialanza alle final four (San Giovanni in Persiceto, 1-2 giugno). Play-Off: Boville vs Museo Nicolis Vigasio-Villafranca (11 maggio); Museo Nicolis Vigasio-Villafranca - Boville (25 maggio); Nova Inox Mosciano vs Fashion Cattel (11 maggio); Fashion Cattel vs Nova Inox Mosciano (25 maggio).Play-Out: E. Millo e Capitino (11-25 maggio, sorteggio 29 aprile).Retrocesse in Serie A2: Martano e Alto Verbano (girone 1); Santa Chiara e CDM Vallefoglia (girone 2).