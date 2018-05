Sarmede in festa per il gemellaggio con i francesi

SARMEDE - Nell'ultimo fine settimana, dal 17 al 20, per quattro giorni, Sarmede e Cocumont hanno formalmente avviato il gemellaggio.

Ne abbiamo parlato con i sindaci Larry Pizzol e Jean-Luc Armand.

Sindaco Pizzolo, Com'è andata?

Sono state giornate impegnative, ma che ci hanno dato grandi soddisfazioni. Il gemellaggio si è concluso con la firma dell'atto formale nella piazza di Sarmede, un patto che sigla l'amicizia tra le due comunità.

Quando è iniziato questo rapporto con la cittadina francese?

Il primo contatto è avvenuto con il mio processore, Eddi Canzian, sei anni fa. Dopo la mia elezione, con la nostra popolazione abbiamo portato avanti il lavoro che si è coronato domenica 20 maggio. Sono stati riallacciati i rapporti tra i due comuni quattro anni or sono, prima con la firma del Patto d’Amicizia e poi lo scorso quando ci recammo a Cocumont e firmammo il patto di gemellaggio in terra francese. Quest'anno abbiamo chiuso il cerchio firmando a Sarmede.

Quanti sono stati gli ospiti?

52, è stato bello: si è creato subito un legame con tutta la nostra comunità, da parte di tutte le frazioni e le associazioni comprese. Questo lascia prefigurare un rapporto ancora più forte per il futuro.

Dove si trova la cittadina francese?

Si trova nella parte sud-occidentale della Francia verso l'oceano Atlantico, vicino ai Pirenei, a una ottantina di kilometri da Bordeaux.

Quanto dista da Sarmede?

Viaggio dell'anno scorso è durato circa 17 ore, in aereo un'ora e 40. Sono circa 1600 Km.

Cosa c'è stato di significativo in queste quattro giornate?

Entrambi i sindaci si sono impegnati a che l' Europa venga sentita più vicina ai cittadini, superando questa distanza tra le istituzioni europee, che decidono rispetto ai pilastri su cui si fondano le nostre comunità ossia i valori come cultura, tradizioni, ma anche sociale e sociale. È questo il compito che ci siamo dati come amministrazioni comunali. I prossimi passi dovrebbero servire ad avvicinare il mondo delle scuole tra loro e quello sportivo, sono gli ambiti in cui più facilmente possiamo mettere in comunicazione le tradizioni per cercare di svilupparle.

Il prossimo incontro a quando?

L'anno prossimo anche noi saremo da loro con una delegazione di una cinquantina di persone. Non è escluso che una delegazione più ridotta possa in questo anno possono raggiungere Cocumont nel periodo luglio-settembre, durante il quale li c'è la fiera del vino, un tema molto sentita ovviamente anche da noi. E magari cercheremo di visitare qualche azienda con loro per far conoscere le nostre.

Hai messo in luce l'ambito della vicinanza al tema dell'Europa: quali sono i progetti che possono riguardare la comunità di Sarmede?

Uno dei primi passi è stato il convegno di sabato, molto ricco sul piano storico e culturale grazie anche alla presenza di relatori, che hanno comunicato in modo accattivante e, al tempo stesso, semplice. Si è colta subito l'esigenza di proseguire e continuare questi incontri con i cittadini. Quindi ci siamo ci siamo impegnati a organizzarne almeno altri due con la nostra comunità.

Cosa rappresenta il regalo che vedo davanti a te?

Rappresenta un ponte immaginario, che lega i due comuni, ma in realtà l'Europa, fatto con un materiale prodotto dalla terra in modo naturale ossia il legno, che viene dall'Oceano Atlantico: si tratta di resti, portati dall'acqua sulla costa, costruito da uno scultore di Cocumont.

Sarmede è la cittadina della mostra: questa realtà significativa in qualche modo è un fattore culturale che aiuta le due comunità?

Si, proprio ieri è partita una iniziativa denominata "Made in Sarmede", la collettiva dedicata agli artisti locali. Questa iniziativa, che solitamente avveniva in aprile, l'abbiamo spostata, in concomitanza con il gemellaggio, anche perché uno degli artisti presenti in mostra è di Cocumont. Una piccola stanza è stata dedicata a lei, quasi a significare che la cultura ci deve far sentire cittadini europei.

***

Poco prima della partenza abbiamo avvicinato il sindaco di Cocumont Armand e gli abbiamo posto due domande:

Cosa le è piaciuto di questa esperienza?

Abbiamo apprezzato soprattutto l'organizzazione, l'accoglienza è stata ottima, le visite guidate sono state importanti, abbiamo ammirato soprattutto il paesaggio della provincia di Treviso, ma ci hanno colpito positivamente il valore umano e il legame che ci ha accomunati in quest'esperienza.

Il prossimo appuntamento a quando?

Probabilmente l'anno venturo ci sarà il prossimo il prossimo incontro. Nella peggiore delle ipotesi lo scambio avverrà almeno ogni due anni. Ma ho invitato e sicuramente il sindaco e il vicesindaco di Sarmede saranno nostri ospiti durante l'estate.

pietro.panzarino@oggitreviso.it