Sarmede: allarme per tre giorni

SARMEDE - Il Sindaco Larry Pizzol, al termine dell' incontro con i responsabili del Comune, a seguito della trasmissione da parte del Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto dell’avviso di Criticità Idrogeologica n.62/2018 del 26/10/2018, per rischio idraulico Rete Secondaria e geologico e di Condizioni Meteorologiche Avverse, criticità previste per i giorni 27, 28 e 29 ottobre, e dello stato di ALLARME in esso indicato per la nostra zona VENE-H, è attiva la sala operativa comunale di protezione civile C.0:C., sita in Comune di Sarmede, presso la Sede Municipale.

Si prega di prestare la massima attenzione negli spostamenti durante gli eventi atmosferici, che si dovessero verificare, e si invita la cittadinanza a collaborare con l'Amministrazione, segnalando eventuali criticità e/o pericoli.

Inoltre si invita la cittadinanza a prestare particolare attenzione nelle zone già in passato interessate da fenomeni di allagamento, badando in particolare ai locali seminterrati ed ai beni ivi depositati; detti locali non dovranno essere occupati da persone.

Nelle prossime ore ed in funzione di eventuali ulteriori aggiornamenti da parte del Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto, si forniranno altre informazioni anche in ordine alle misure di protezione e prevenzione civile adottate.

A tutti i titolari delle attività che richiamano pubblico, il Sindaco raccomanda, in funzione dell’evoluzione meteo, di adottare tutte le misure necessarie al fine di tutelare l’incolumità degli avventori.

Già nella mattinata odierna il sindaco ha fatto recapitare un avviso di allertamento a bar, ristoranti B&B, negozi, farmacia ed ha inoltre sospeso la tradizionale Sagra della Castagna di Montaner.

L’Associazione di Protezione Civile “Pedemontana Est” è allertata e provvederà alla diffusione alla popolazione dell’avviso di rischio idraulico e idrogeologico.