Sarah Botelho del liceo Canova di Treviso vince il talent musicale

TREVISO - Sarah Jhulie Botelho, portoghese, studentessa 14enne della quarta ginnasio del liceo Canova di Treviso è la vincitrice del contest musicale "Its? Suona bene!", concorso per giovani talenti promosso da Regione Veneto, Miur e dal Sistema ITS Academy Veneto conclusosi con l'happening musicale al Parco della Musica di Padova.



Sarah, che ha per motto "rivoluzionare il mondo della musica con qualcosa di mio" e che ha conquistato con la propria voce i voti della giuria tecnica e il voto popolare su Instagram tra i nove artisti in gara, soliti e band delle scuole superiori del Veneto, ora potrà cominciare a realizzare il proprio sogno: il premio del talent "Its? suona bene" è appunto la possibilità di realizzare un video clip professionale.



I brani in concorso, presentati al pubblico di giovanissimi che ha affollato il giardino alla Stanga e votati sui canali social, erano ispirati ai temi del futuro, del lavoro e della ricerca del proprio posto nel mondo. Ospite di eccezione dell'evento - animato dai DJ di Radio Company - il rapper Lazza, uno dei giovani artisti emergenti del panorama musicale italiano.



Il talent è stato promosso per 'raccontare' con il linguaggio musicale dei giovani l'esperienza e le opportunità degli Its Academy: tra un brano e l'altro studenti ed ex studenti degli Its veneti già inseriti nel mondo del lavoro hanno condiviso la propria esperienza sul palco con i ragazzi delle scuole superiori. Solo l'anno scorso i corsi post diploma professionalizzanti degli Its hanno permesso all'88% dei frequentanti di inserirsi subito nel mondo del lavoro secondo il proprio corso di studi.