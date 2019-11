Sanità integrativa: il miglior investimento per te e la tua famiglia.

Sanità integrativa: quali vantaggi?

Lo scopriremo in un incontro organizzato da CNA territoriale di Treviso, in collaborazione con SANI.IN.VENETO, CNA Asolo, CNA Montebelluna e CNA Castelfranco, con il sostegno della Camera di Commercio Treviso-Belluno, ha organizzato un evento per far conoscere ai propri associati e alla cittadinanza i vantaggi della sanità integrativa.

Si terrà giovedì 28 novembre alle ore 20.30, presso l’Hotel San Marco a Montebelluna (via Buziol 19).

Inoltre, dalle 14 alle 19 un presidio medicalizzato sarà a disposizione per visite cardiologiche gratuite (previa prenotazione).

SANI.IN.VENETO è la possibilità per gli imprenditori e i loro soci, collaboratori e famigliari di ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute per le prestazioni mediche.

Il rimborso è certo e avviene in tempi brevi. Copre più di 3.600 prestazioni e ci si può rivolgere a qualsiasi medico a scelta o in uno dei 6.000 centri convenzionati in Veneto. Nel corso della serata saranno illustrati i vantaggi di aderire al Fondo.

INTERVENTI

Antonella Cazzolato, presidente CNA Montebelluna

Jimmy Trabucco, direttore SANI.IN.VENETO

Alessandro Conte, presidente CNA Veneto

