La Sandy di Grease lotta contro il terzo cancro: "Non voglio sapere quanto vivrò"

Olivia Newton-John lotta ancora contro la sua battaglia più dura, quella contro il cancro al seno, che da 30 anni non le dà tregua. "Non so ancora quanto vivrò" ha confessato l'attrice e cantante 70enne a '60 Minutes Australia', spiegando di non aver voluto sapere dai dottori quanto le resta da vivere.

"Se qualcuno ti dice che hai sei mesi da vivere, molto probabilmente lo farai perché ci credi - ha detto Newton-John -. Quindi per me, psicologicamente, è meglio non avere idea di cosa si aspetta o di cosa ha vissuto l'ultima persona che ha avuto la stessa cosa, quindi non lo voglio sapere".

La Sandy di 'Grease', protagonista al fianco di John Travolta nella fortunata pellicola del '78, lotta con la malattia sin dagli anni '90, quando le venne diagnosticato per la prima volta un cancro al seno. Era il 1992 e dopo essersi sottoposta a un intervento di mastectomia totale seguito dalla chemioterapia, l'attrice era diventata ambasciatrice dello screening del cancro al seno, aprendo persino un centro a Melbourne, in Australia.

Nel 2013 la recidiva, con un nuovo tumore al seno che si era diffuso alla spalla, costringendola a rinviare un tour negli Stati Uniti e in Canada. Quindi la diagnosi lo scorso anno del terzo cancro che ora è al quarto stadio.