A San Polo sabato si marcia per la pace

SAN POLO DI PIAVE - Sabato 12 maggio ottava edizione della Marcia della Pace in Sinistra Piave: una marcia dell'incontro tra religioni e culture, dato che la organizzano, assieme, le comunità cristiana, musulmana, sikh e indù della zona, “consapevoli che la continua ricerca di pace tra i popoli è la vera sfida alla quale siamo chiamati per creare un mondo nuovo”.



Alle 18.30 la partenza di tre cortei di pace: da piazza Marco d'Aviano a San Polo di Piave, dalla chiesa parrocchiale di Negrisia di Ponte di Piave, dalla chiesa di Faè, frazione di Oderzo.



L'arrivo comune è al salone polivalente di Borgo Guizza in via Nuova Guizza a San Polo, per un momento di festa con gli interventi delle associazioni e degli enti partecipanti e cena condivisa con i piatti tipici delle diverse culture.



Organizzano le Caritas diocesane di Vittorio Veneto e Treviso, il Comune di San Polo e le associazioni La Guizza e Protea.