Salvo il teatro di Treviso, entra nello Stabile del Veneto

TREVISO - Il teatro comunale Mario Del Monaco di Treviso passa al teatro Stabile del Veneto. L’accordo che prevede la concessione a titolo gratuito da parte di Fondazione Cassamarca del teatro comunale e la richiesta del comune di Treviso di entrare nell’Associazione del Teatro Stabile del Veneto è stato presentato a Cà Spineda.



“Dopo aver provveduto alla piena ristrutturazione del Teatro Del Monaco - ha detto il presidente di Fondazione Cassamarca, Luigi Garofalo - impegnandosi per anni nella miglior gestione dello stesso, la Fondazione con orgoglio restituisce questo gioiello alla città, nella consapevolezza che la sinergia con il Teatro Stabile del Veneto assicurerà un’altissima qualità degli spettacoli”.



Soddisfazione espressa anche dal governatore Luca Zaia: “Esprimo un plauso convinto per l’iniziativa di rilancio di una delle più illustri istituzioni culturali di Treviso e del Veneto: l’impegno profuso da tutti nel ricercare la soluzione migliore per valorizzare l’attività del teatro trevigiano, consente di guardare alla futura programmazione con grande aspettativa e interesse”.



“Ho sempre sostenuta la creazione di un ente teatrale unico della nostra regione – prosegue il presidente – e con la futura adesione del Teatro di Treviso diventano tre le sale gestite dal Teatro Stabile del Veneto, proseguendo, quindi, nell’azione di armonizzazione delle varie realtà in un unico progetto culturale. Sottolineo che tale accorpamento non potrà che favorire il prezioso coinvolgimento di finanze private nell’attività dell’ente e assicurare economie di scala nell’acquisto di prodotti, nella gestione del personale, nell’offerta al pubblico”.