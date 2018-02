Salvini fa tappa a Treviso:"Ci riprenderemo Treviso, patria del Tiramisù"

TREVISO - “Chi sceglie la Lega non avrà sorprese, non faremo accordi con nessuno”. Queste le parole di Matteo Salvini sotto la Loggia dei Trecento, oggi pomeriggio, a Treviso. Applaudito e acclamato nonostante il freddo da una folla di sostenitori, il leader della Lega ha fatto tappa nel capoluogo trevigiano nel suo tour elettorale, per lanciare i candidati trevigiani della Lega alle politiche.



Salvini, accompagnato dal governatore del Veneto Luca Zaia, in piedi sopra una sedia ha parlato ai suoi sostenitori: dall'autonomia del Veneto, al lavoro, della siucrezza e di immigrazione. “Sono contento di essere qui perché tra pochi giorni il governatore del Veneto firmerà un pre-accordo per portare a casa l’autonomia del Veneto e questa è una grande vittoria per la Lega e per tutti i veneti. C'è un'occasione storica di cambiare l'Italia dopo 30 anni in nome dell'autonomia e del federalismo - ha aggiunto Salvini - e di avere un presidente del Consiglio della Lega per la prima volta. Fino al 4 marzo conto sull'apporto di tutti, giovani e meno giovani".



"Tornerò qui da premier e a maggio manderemo a casa Manildo e i suoi. La città di Treviso tornerà ad essere la splendida città che era: bella, orgogliosa e sicura, patria del tiramisù. E lo dico da enorme consumatore”, ha chiuso Salvini prima di concedersi alla folla per foto e selfie.