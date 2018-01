"Salvate la chiesa di San Rocco"

VITTORIO VENETO - Sos per la chiesa di San Rocco. Lo lancia il consiglio di quartiere di Ceneda, che nella sua ultima seduta ha preso in esame la situazione della struttura. Si è parlato addirittura di “condizioni drammatiche” per la chiesetta che domina dall’alto il Parco Papadopoli: gli interventi più urgenti riguardano la cupola centrale e i cupolini dei due campanili, per bloccare l’infiltrazione dell’acqua.

Ma non è tutto: è possibile infatti che l’area in cui sorge la chiesa sia coinvolta da uno “scorrimento” del terreno, anche se per ora non sono state effettuate analisi in merito. Il problema è che la proprietà – si è appreso durante la seduta del consiglio – non può sostenere i costi dell’intervento: per questo cittadini e consiglieri vogliono coinvolgere il Comune per finanziare l’opera di restauro.

Sul piatto anche la possibilità di chiedere aiuti e contributi allo Stato e alla Regione, trattandosi di un bene di acclarato valore storico-architettonico. Con tutta probabilità la questione verrà sottoposta – su indicazione del consigliere Michele Bastanzetti – anche alla Curia e alla Sovrintendenza. Sembra infatti che la chiesetta sia interessata da un principio di smottamento, e che sia necessario un intervento urgente per non comprometterne ulteriormente le condizioni “di salute”.