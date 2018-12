Salvarono due persone dall'incendio, premiati i vigili del fuoco

MOGLIANO - Alla presenza delle massime autorità provinciali, si è svolta martedì 4 dicembre, presso la cattedrale in piazza Duomo a Treviso, la cerimonia in ricorrenza di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, con successiva consegna di benemerenza e di elogi per coloro i quali si sono distinti in attività di soccorso e protezione civile.



In questa occasione, a nome del Comandante Nazionale dei Vigili del Fuoco, alla squadra dei Vigili del Fuoco di Treviso che intervenne in occasione del terribile incendio che divampò al quinto piano di un condominio in via Roma a Mogliano Veneto lo scorso 5 settembre, è stato consegnato l’attestato di benemerenza per la coraggiosa azione di soccorso.



“Ci uniamo all’encomio del Comandante Nazionale dei Vigili del Fuoco ed esprimiamo anche come Amministrazione comunale la nostra sentita riconoscenza e il nostro elogio alla squadra dei Vigili del Fuoco di Treviso che quel 5 settembre si prodigò attivamente e con enorme coraggio nel portare in salvo i nostri due concittadini rimasti intrappolati nella tremenda esplosione e fare in modo che l’incidente venisse in brevissimo tempo circoscritto. E’ proprio nelle situazioni di pericolo e di emergenza, come questa, che si tocca con mano l’importanza per una comunità di poter contare su una rete di forze dell’ordine, corpi di sicurezza e volontari competenti ed efficienti che, in un’attività di stretta organizzazione tra loro creano per una città quella cintura di sicurezza che fa la differenza nel momento del bisogno. In quella circostanza soccorsi, Carabinieri e Vigili del Fuoco hanno agito con tempestività e in perfetto coordinamento tra loro permettendo di evitare che l’incidente potesse diventare una tragedia di dimensioni anche maggiori”, ha sottolineato il Sindaco, Carola Arena (nella foto).