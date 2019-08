Salva donna da arresto cardiaco, Uls veneta gli offre lavoro

Il Veneto è pronto ad assumere il medico-eroe che martedì scorso ha salvato la vita ad una turista, praticandole il massaggio cardiaco per 40 minuti sul treno delle Dolomiti che accompagna i cicloturisti dalla pista San Candido-Lienz fino alla stazione di Dobbiaco. Carlo Santucci, 33 anni romano in vacanza in questi giorni a Cortina, dopo il clamore suscitato dalla sua azione coraggiosa ora pensa di trasferirsi definitivamente in Veneto.

Ieri è stato chiamato dal direttore dell'Azienda sanitaria bellunese, Adriano Rasi Caldogno, che ha voluto fissare un appuntamento per capire come poterlo inserire in organico. Santucci, riportano i giornali locali, ha già preannunciato la volontà di partecipare ai due bandi predisposti dal Veneto per 320 posti in pronto soccorso e 180 in geriatria.