Salute: torna la Milano Heart Week, focus sul cuore dei ragazzi.

Milano, 17 set. (AdnKronos Salute) - Riflettori puntati sul cuore dei teenager con la 'Milano Heart Week', un calendario di eventi aperti al pubblico di ogni età, promossi dal Centro cardiologico Monzino-Ccm in collaborazione con il Comune. Il "fattore giovani" è la novità dell'edizione 2019, in programma dal 21 al 29 settembre con una serie di appuntamenti pensati su misura per gli adolescenti dagli 11 ai 16 anni. Il messaggio è che "la prevenzione cardiovascolare è più efficace se inizia da ragazzi". Non solo perché "a questa età si acquisiscono abitudini che durano tutta la vita", spiega il direttore scientifico Ccm, Elena Tremoli, ma anche perché "i giovani non sono immuni dal rischio cardiovascolare: in Italia sono mille all'anno le morti cardiache improvvise fra gli under 35".

I promotori hanno presentato oggi in Comune l'iniziativa "unica in Italia", organizzata in occasione della Giornata mondiale per il cuore che si celebra il 29 settembre e che a Milano diventa Settimana. All'incontro di Palazzo Marino, insieme a Tremoli e all'assessore milanese alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti, hanno partecipato Barbara Cossetto, direttore Marketing, Comunicazione e Risorse umane di Istituto europeo di oncologia e Ccm; Cesare Fiorentini, direttore Area clinica del Monzino, e Maria Novella Luciani, della Direzione generale Ricerca e Innovazione in sanità del ministero della Salute.

Nel nostro Paese - ricordano gli esperti - sono 225 mila ogni anno, 127 mila donne e 98 mila uomini, le vittime di malattie cardio-cerebrovascolari come infarto, scompenso cardiaco e ictus, e molti decessi si verificano prima dei 60 anni. Benché i tassi di mortalità per queste patologie si siano ridotti di oltre il 35% negli ultimi 11 anni, soprattutto grazie alla prevenzione, è importante non abbassare la guardia. "La possibilità di ribaltare lo scenario del futuro è nelle mani di ognuno di noi", è il monito della Giornata del cuore proclamata dall'Organizzazione mondiale della sanità.

Nell'era della medicina di precisione, anche la prevenzione si fa sempre più su misura. "Il principio di 'prevenzione di precisione' si può sintetizzare nel concetto 'a ciascuno la sua prevenzione' - sottolinea Tremoli - Si tratta in pratica di personalizzare l'intensità degli interventi preventivi, migliorando la capacità di identificare i soggetti a massimo rischio di malattia, rispetto a quelli meno suscettibili agli effetti dannosi dei fattori di rischio più noti come fumo, alimentazione scorretta o scarsa attività fisica. Effetti pericolosi per tutti, sia ben chiaro, ma non nella stessa misura".

Fiorentini ci tiene a evidenziare che, "nella logica della personalizzazione, rientrano a pieno diritto anche coloro che hanno problemi cardiovascolari o hanno già avuto episodi come infarto e ictus. La prevenzione, infatti, riguarda tutti e non solo la popolazione sana". Resta il fatto che "la prima forma di personalizzazione è l'età - precisa Tremoli - e nella fascia 11-16 anni il nostro intervento preventivo deve essere molto forte" per educare alla cultura della salute gli adulti di domani. "Certo non è facile trovare linguaggi e strumenti adeguati per parlare di prevenzione ai ragazzi - ammette la specialista - ma è una sfida culturale con cui vale la pena di confrontarci".

"Il Comune di Milano e il Centro cardiologico Monzino - dichiara Rabaiotti - collaborano da diversi anni per diffondere la cultura della salute nei quartieri. In particolare a Ponte Lambro dove, attraverso il Laboratorio di quartiere, abbiamo portato avanti un programma mirato alla prevenzione delle malattie cardiovascolari che ha raggiunto ottimi risultati. Siamo quindi felici di allargare i confini di questa collaborazione a tutta la città di Milano che, siamo certi, risponderà con entusiasmo a questa seconda edizione della Milano Heart Week".

Ecco il programma della Settimana del cuore: si parte sabato 21 settembre alle 20.30 all'Auditorium di Milano con il concerto dell'Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi dedicato al Monzino Women e quindi al cuore delle donne, per concludersi domenica 29 con la Milano Heart Week Run, corsa-Camminata di 5 chilometri dalle 10 al Parco Sempione con Rtl 102.5 e J-Ax.

Laboratori organizzati al Museo della Scienza e della Tecnologia 'Leonardo da Vinci' si rivolgeranno in particolare ai ragazzi delle scuole medie e superiori (23-26 settembre), che insieme ai più grandi verranno coinvolti anche in altri appuntamenti ospitati dal Museo da Vinci: da un incontro sulla 'Prevenzione digitale' (il 21 settembre alle 10.30) al confronto 'Sport e cuore' (il 23 alle 15), dal talkshow 'Ridere fa bene al cuore' con Claudio Bisio, Giacomo Poretti del Trio e Alessandro Cattelan (il 25 settembre alle 19) all'incontro 'Cuore High-Tech' con Guido Meda e Mauro Sanchini (il 27 alle 19.30), fino al dibattito 'Osserviamo la salute delle arterie' che il Monzino dedicherà il 28 settembre dalle 10 in Aula magna a pazienti e familiari.