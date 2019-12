Salta l'appuntamento della discordia: gli organizzatori annullano l'evento al Museo della Battaglia

VITTORIO VENETO - Salta l’appuntamento tanto contestato. “La tavola rotonda prevista per venerdì 13 dedicata alla “Guerra in Siria” nonostante il permanente sostegno dell’amministrazione della Città di Vittorio Veneto viene sospesa per evitare il clima di strumentalizzazione politica basato sulla diffusione preventiva e sistematica di informazioni non corrispondenti al vero e contrario all’approfondimento culturale perseguito dagli organizzatori”: lo fa sapere – tramite una nota – il comune di Vittorio Veneto, riportando la comunicazione di Historia gruppo studi storici e sociali di Pordenone, organizzatore dell’evento.

Secondo le accuse arrivate da più parti nei giorni scorsi, per esempio dall’Anpi di Vittorio Veneto, dall’Osservatorio Antifascista Vittoriese e da Rinascita Civica-Partecipare Vittorio, tra i relatori dell’evento ci sarebbero stati esponenti di un movimento di estrema destra.

“Si precisa che l’annullamento della conferenza sulla guerra in Siria, prevista per venerdì 13 dicembre alle 20.30, presso l’aula civica del Museo della Battaglia, è stato deciso da Historia gruppo studi storici e sociali di Pordenone, organizzatore dell’evento”, spiega l’amministrazione vittoriese.