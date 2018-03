Salta addosso al coniglio pasquale del parco divertimenti e gli tocca le parti intime, arrestata 54enne

Si è messa in fila insieme ai bambini per farsi scattare una foto in braccio al Coniglio Pasquale ma quando è arrivato il suo turno ha dato spettacolo. Sconvolgendo non solo il dipendente del parco divertimenti vestito da coniglio, ma tutti i bimbi e i genitori che hanno assistito alla scena.

Protagonista dell’episodio sconcertante, avvenuto al Richland Carrousel Park di Mansfield, nell'0hio, una 54enne del posto. La donna, quando è arrivato il momento di fare la foto con il coniglio, l’ha letteralmente aggredito.

Gli è saltata addosso, ha iniziato ha cavalcarlo, a baciarlo, toccandogli le parti basse e dicendogli frasi volgari a sfondo sessuale

La 54enne, come riporta la stampa locale, era visibilmente ubriaca ed è stata tratta in arresto.