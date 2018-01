Saldi al via, arriva il vademecum per evitare fregature

TREVISO - Via ai saldi. Domani, venerdì 5 gennaio, anche Treviso si prepara, come nel resto del Veneto, alla caccia all’affare, all'acquisto perfetto, desiderato e scontato.



Le svendite di “fine” stagione partiranno con sconti tra il 30-40% dal prezzo di cartellino nel primo periodo, dove generalmente di concentra anche il volume d'affari maggiore, per poi arrivare a sconti anche del 50-60%. Per gli esperti di affari abbigliamento e calzature, borse e oggettistica sono le categorie più gettonate. Per scovare l’affare perfetto c’è tempo fino al 28 febbraio, giorno in cui si concluderanno i saldi invernali, anche se generalmente sono i primi due week end a determinarne l'andamento.



In realtà c’è chi parla di una “falsa partenza” visto che in molti negozi i prezzi sarebbero già stati ribassati dopo le festività natalizie per incentivare le vendite o con saldi riservati alla clientela più affezionata annunciati ai clienti via sms o email dai negozianti. “In linea generale l'idea è che ci sia una maggiore propensione all'acquisto da parte dei trevigiani, che misureremo nei prossimi giorni, con la partenza effettiva dei saldi, per poi valutare l'andamento, rispetto alle attese degli imprenditori e al comportamento reale dei consumatori”, spiega Renato Salvadori presidente Ascom-Confcommercio Treviso.



Per evitare brutte sorprese o fregature e fare acquisti davvero convenienti, l'Adico, l’associazione in difesa dei consumatori, ha stilato un vademecum per tutti gli acquirenti che invita a: non farsi prendere dalla frenesia del voler comprare a tutti i costi; a fare sempre un giro di perlustrazione per essere sicuri di non comprare resti di magazzino e a confrontare sul cartellino il prezzo vecchio con quello ribassato; verificare scrupolosamente le taglie riportate in etichetta ed eventuali difetti. Nel caso di capi di abbigliamento a provare sempre l’articolo, ricordare che i prezzi esposti vincolano il venditore che in cassa non può applicare sconti diversi da quelli dichiarati e che il negoziante convenzionato con una carta di credito è tenuto ad accettarla sempre anche in periodo di saldi. Infine accertarsi che il prodotto in vetrina coincida con quello offerto; diffidare degli sconti superiori al 60% e non superare il budget che ci si era imposti.