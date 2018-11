Sabato notte alcolico: ritirate 21 patenti in poche ore nella stessa strada

Notte alcolica tra sabato e domenica a Padova. Nella stessa serata in corso Australia la polizia ha ritirato ben 21 patenti a conducenti che guidavano in stato di ebbrezza. 12 di loro sono anche stati denunciati in quanto il tasso alcolemico era superiore a 0,80 g/l. Un 43enne è stato trovato addirittura con un tasso di alcol nel sangue di 2,43.

I conducenti sono stati anche sottoposti ad accertamenti sull’eventuale assunzione di droga e due sono risultati postivi alla cocaina.