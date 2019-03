Sabato l'ultimo straziante saluto a Francesca, morta di parto a soli 34 anni

ODERZO - Sabato in Puglia saranno celebrati i funerali di Francesca Schirinzi (nella foto): firmato ieri il nullaosta con il quale la salma della 34enne residente ad Annone Veneto torna a disposizione della famiglia.



Francesca si è spenta la scorsa settimana poche ore dopo il parto del suo secondogenito. Il feretro è tornato nella sua Puglia: il viaggio è partito da Oderzo in tarda mattinata ed è giunto nel paese natale di Castrignano del Capo, in provincia di Lecce.



A Castrignano alle 15 di sabato sarà celebrato il rito funebre al quale presumibilmente parteciperà tutto il paese.



Il feretro è stato accompagnato dal marito Antonio Giordano, militare di stanza alla Caserma Cimic di Motta di Livenza: sarà lui a doversi occupare ora dei suoi due figli.



Martedì è stata eseguita l’autopsia dal medico legale Antonello Cirnelli a Oderzo: Francesca è morta per un’emorragia massiva dal canale vaginale. La causa potrebbe essere un’embolia ma l’ipotesi è ancora al vaglio.



Al momento rimangono indagati i cinque professionisti dell’ospedale di Oderzo coinvolti nella vicenda.