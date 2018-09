Sabato l'Imesa di Cessalto festeggia 50 anni di fondazione

CESSALTO – Domani, sabato, è in programma la festa per i cinquant’anni di attività “IMESA S.p.A.”, azienda specializzata nella produzione di macchine e sistemi per lavanderie.



Si tratta di un anniversario segnato per forza di cose dalla scomparsa di Luciano Miotto (nella foto, a sinistra), amministratore delegato scomparso lo scorso luglio per un incidente in mare.



Domani si comincia alle 15.



Il fratello e socio, Carlo (nella foto, a destra), commenta: “La sua tenacia, la sua inventiva e la sua capacità di realizzare sogni e progetti hanno fatto di lui e di IMESA un esempio per tutta la realtà imprenditoriale veneta ed italiana”.



“Insieme abbiamo voluto ed organizzato questa Festa per i cinquant’anni di attività”. “Ed ora, sarà un tributo doveroso e sincero a mio fratello Luciano. Oltre quattrocento invitati da tutta Italia e dal mondo verranno in IMESA a Cessalto per celebrare il mezzo secolo di attività dell’azienda e questo non può che farci onore”.