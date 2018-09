Ryanair, 150 voli cancellati

Il numero di voli cancellati da Ryanair per lo sciopero in programma venerdì 28 settembre "è stato ridotto a 150 (rispetto ai 190 previsti) in quanto la stragrande maggioranza del nostro personale lavorerà normalmente". Lo comunica la compagnia low cost irlandese, sottolineando come "oltre il 92% dei 2.400 voli Ryanair in programma venerdì non sarà interessato da questi scioperi non necessari e opererà come previsto".

"Tutti i clienti interessati - si sottolinea - hanno ricevuto e-mail e SMS con 3 giorni di anticipo (il 25 settembre) per informarli della cancellazione del loro volo e delle loro opzioni. Ci scusiamo sinceramente con i clienti coinvolti in questi scioperi non necessari di venerdì, che abbiamo fatto del nostro meglio per evitare".