Russia, soldato fa strage in base militare: 8 morti

Un soldato russo ha sparato uccidendo altri 8 militari e ferendone almeno altri due in una base militare in Siberia. L'incidente è avvenuto a Gorny, non lontano dalla città di Cita, nell'estremo sud est della Russia. Lo riporta la Bbc. Secondo le autorità russe, il militare, ora arrestato, poteva essere affetto da problemi mentali.



L'uomo, probabilmente un militare di leva e il cui nome non è stato reso noto, era di guardia al momento dell'incidente. Una commissione speciale guidata dal vice ministro della Difesa Andrey Kartapolov si sta recando nella regione per indagare sull'accaduto