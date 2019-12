Russia, Gorbaciov ricoverato in ospedale per polmonite

Mikhail Gorbaciov è ricoverato in un ospedale in Russia a seguito di una polmonite. Lo ha reso noto lo stesso 88enne ultimo presidente dell'Unione Sovietica, precisando che le sue condizioni di salute sono in via di recupero, secondo quanto riporta l'agenzia russa Sputnik. Gorbaciov, che ha ricevuto il premio Nobel per la Pace nel 1990, era stato già ricoverato in ospedale la scorsa estate. Allora la sua fondazione aveva parlato di esami clinici di routine.