Rugby / Tris di trevigiane nel "Girone 3"

TREVISO - La FIR ha reso noto il calendario del campionato di serie B per la stagione sportiva 2019/20.



Quarantotto le squadre al via il prossimo 20 ottobre che fino al 24 maggio si contenderanno le quattro promozioni alla Serie A 2020/21 in palio. Nel girone 3 le dodici squadre sono in rappresentanza di tre regioni, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e le città rappresentate sono Bologna ( 1) , Brescia ( 1) , Padova (3), Verona (1) , Ferrara ( 1) , Mantova (1) , Venezia ( 1) , Treviso con Villorba Rugby, Castellana Rugby e Mogliano 1969. I derby si disputeranno il 24 novembre con Castellana nell’andata e 5 aprile ritorno, poi con il Mogliano 26 gennaio e 24 maggio.



La Formula



Il Campionato di Serie B 2019/20 determinerà quattro promozioni alla Serie A Maschile 2020/21 e otto retrocessioni al Girone 1 del Campionato di Serie C 2020/21. La stagione regolare avrà inizio il 20 ottobre 2019 per concludersi il 24 maggio 2020.



Vi parteciperanno quarantotto squadre suddivise su base geografica in quattro gironi da dodici squadre ciascuno.



Le formazioni si affronteranno fra di loro con gare di andata e ritorno. La classifica, al termine della stagione regolare, verrà stilata in base all’art. 30 del Regolamento di Attività Sportiva.



Le squadre classificate al primo posto di ciascun girone, in regola con le obbligatorietà previste, saranno promosse al Campionato di Serie A Maschile 2020/21 mentre le squadre classificate all’undicesimo e dodicesimo posto di ciascun dei quattro gironi saranno retrocesse nel Campionato di Serie C, girone 1, 2020/21.