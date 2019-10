La Rucker sa solo vincere

SAN VENDEMIANO - Ritorno tra le mura amiche per la Rucker Sanve di coach Marco Mian che, dopo le vittorie in trasferta a Monfalcone e Piadena, incasella la quarta vittoria consecutiva nel derby veneto contro Vicenza.



Partenza forte dei padroni di casa che, attraverso un’ottima circolazione di palla e qualche tiro di troppo sbagliato da Vicenza, a metà del primo quarto si porta subito sul +15. Gli ospiti tentano il rientro con un parziale di 6 a 0 ma Rossetto e compagni rispondono facendo terminare il primo quarto con il punteggio di 26 a 14.



Nel secondo quarto San Vendemmiano parte molle con Vicenza che ne approfitta portandosi fino al -6. I padroni di casa tornano così alla carica con Toniato, Vedovato e Tassinari riportando i suoi sul +15 ad un minuto dalla fine del primo tempo, che termina con il punteggio di 43-27.



Il terzo quarto continua sulla stessa falsariga dei precedenti due con un Gatto in grande spolvero sia nella metacampo difensiva che in quella offensiva.



La partita termina con il punteggio di 71-53 per i padroni di casa che durante l’ultimo quarto di gara mantengono il vantaggio accumulato in precedenza.





Rucker Sanve vs Tramarossa Vicenza 71-53

Parziali: 26-14, 17-13, 11-8, 17-18.



Rucker Sanve: Luca Toniato 17 (5/7, 2/3), Andrea Tassinari 14 (3/4, 2/6), Antonello Ricci 10 (4/7, 0/3), Jacopo Preti 9 (1/1, 2/7), Jacopo Vedovato 8 (4/6, 0/0), Tommaso Gatto 8 (1/3, 2/4), Federico Tognacci 4 (2/3, 0/1), Edoardo Rossetto 1 (0/5, 0/2), Giordano Durante 0 (0/0, 0/2), Alvise Minincleri 0 (0/0, 0/0), Federico Finardi 0 (0/0, 0/0), Djordje Grgurovic 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 7 / 10 - Rimbalzi: 41 6 + 35 (Jacopo Vedovato 11) - Assist: 16 (Andrea Tassinari, Antonello Ricci 5)



Tramarossa Vicenza: Antonio Brighi 13 (0/1, 3/5), Enrico Crosato 10 (0/2, 3/5), Giorgio Galipo 9 (1/4, 2/6), Stefano Cernivani 5 (0/5, 1/5), Pietro Montanari 5 (1/2, 1/4), Luca Pedrazzani 4 (1/6, 0/0), Gianmarco Conte 4 (0/3, 1/2), Piergiacomo Rigon 3 (0/2, 1/2), Tommaso Gianesini 0 (0/0, 0/1), Riccardo Milani 0 (0/0, 0/0), Diego Corral 0 (0/0, 0/0), Michael dee Owens 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 11 / 25 - Rimbalzi: 40 9 + 31 (Enrico Crosato, Giorgio Galipo, Luca Pedrazzani 7) - Assist: 10 (Giorgio Galipo 5)

Andrea Marchi