Rubano iPhone a una ragazza, ma un bengalese li insegue e li fa arrestare

Due giovani sono stati arrestati dalle 'volanti' dellqa questura di Venezia per aver rubato a Marghera un telefonino cellulare ad una donna. Quest'ultima, mentre si trovava alla fermata del tram, è stata privata del suo Apple IPhone 7 plus da due uomini che sono poi fuggiti.

L'azione è stata però seguita da passante, un bengalese che, in sella alla sua bici, ha in seguito i malviventi fino ad un casolare abbandonato. Le indicazioni dello straniero sono state determinanti agli agenti per bloccare i presunti ladri, i quali hanno dapprima negato il furto, ma poi si sono dovuti arrendere all'evidenza dei fatti: il telefonino, ancora acceso, è stato trovato negli slip di uno dei due.

Entrambi gli indagati hanno precedenti per droga e per reati contro il patrimonio.