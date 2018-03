Ruba il telefono a una ragazza e si dilegua: beccato dalle telecamere un ragazzo residente a Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO - Le ha rubato il cellulare appena lo ha lasciato incustodito, e poi è scappato con la refurtiva.

Il fatto è avvenuto sabato mattina nella stazione di Belluno: un cittadino straniero residente a Vittorio Veneto si è reso responsabile del furto ai danni di una giovane ragazza che, accortasi di essere stata derubata, si è rivolta alla polizia ferroviaria.

Immediata la segnalazione alla polizia di Stato di Belluno, che hanno sentito la testimonianza della ragazza e ha visionato le immagini delle telecamere di sicurezza.

Hanno visto come il ragazzo si sia aggirato tra la gente, attendendo il momento giusto per colpire: i poliziotti sono riusciti però immediatamente ad individuarlo, a Cavarzano, in piazza Vittime di via Fani.

Il ragazzo ha restituito il telefono e ha ammesso le sue responsabilità. E’ stato quindi segnalato all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato. La refurtiva è stata invece restituita alla legittima proprietaria.