La rotatoria di Zero Branco si farà: il cantiere parte in estate

ZERO BRANCO - Via libera alla rotatoria di Zero Branco: lo ha detto il Tribunale amministrativo.



La sezione del Veneto ha respinto il ricorso dello lo scorso anno, con cui provati chiesero l’annullamento di tutti gli atti approvati dal consiglio comunale di Zero Branco relativi alla nuova rotatoria da 300mila euro tra Noalese e la provinciale 65 via Sola.



Si tratta dunque dell’ultimo via libera, dopo l’ok di Provincia e Veneto Strade.



Qui erano anche stati rimossi i vecchi fabbricati della storica Casa di spedizioni Casarin.



L’apertura del cantiere è previsto per l’inizio dell’estate.