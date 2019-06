Rossoblù contro granata: la prima sfida si gioca in casa domenica 9 giugno

VITTORIO VENETO - Dopo aver ottenuto l’accesso alle semifinali grazie alla vittoria esterna (3-5) e al pareggio interno (1-1) contro le quotate Azalee di Gallarate, le rossoblù del Permac si apprestano a sfidare le granata del Torino F.C. La squadra del capoluogo piemontese ha staccato il pass per le semifinali grazie a due vittorie nette (3-0 l’andata e 3-7 il ritorno) contro la ligure Campomorone.



Appuntamento quindi per domenica 9 giugno alle 15.00 tra le mura amiche dello stadio Paolo Barison di Vittorio Veneto per la semifinale di andata.

La sfida di ritorno si giocherà a Torino domenica 16 giugno.



Il Torino F.C. è guidato in panchina da Tatiana Zorri, già incontrata come allenatrice sulla panchina del Luserna nell’anno della Serie A 2014-2015. Mister Tommasella e Mister Zorri sono state compagne di squadra al Tavagnacco per una stagione e avversarie per tanti anni sui campi di gioco: chi vincerà questa sfida tra panchine rosa?



Le altre gare dei quarti sono così terminate:

A1) VAPA VIRTUS NAPOLI – GRIFONE GIALLOVERDE: 2-0

A2) FEMMINILE RICCIONE – GRIFO PERUGIA: 1-4

Orecchie tese quindi sull’altra semifinale in calendario: Grifo Perugia vs Vapa Virtus Napoli