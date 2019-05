Roma: biodiversità e cambiamenti clima a 'La Scienza in Piazza'.

Roma, 23 mag. (Labitalia) - Biodiversità e cambiamenti climatici, e i loro effetti nei contesti urbani. Sono questi i temi della conferenza 'La Scienza in piazza' che si terrà sabato 25 presso la Casa del parco della Riserva Naturale Valle dell'Aniene. L'appuntamento, fissato per le 15,30, fa parte del festival dello sviluppo sostenibile 2019, promosso da Asvis. La conferenza è organizzata da Istituto ecoambientale in collaborazione con l'Associazione Insieme per l'Aniene Onlus.

Alle 17,30 è previsto un 'bioblitz', una passeggiata ecologica nella Riserva lungo i sentieri e fino alle sponde del fiume.