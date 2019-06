Rocca di Papa, morto anche il sindaco

Il sindaco di Rocca di Papa è deceduto. Nelle ultime ore le sue condizioni si erano aggravate a causa di una sopraggiunta crisi respiratoria e dal quadro derivante dalle infezioni delle lesioni riportate dovute alla lunga permanenza nel luogo dell'incendio. Si esprime un sentimento di profondo cordoglio ai famigliari e tutta la comunità di Rocca di Papa". E' quanto ha riferito la Asl 2 in una nota.



Ricoverato al centro Grandi Ustioni dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma, Crestini era rimasto coinvolto nell'esplosione di un palazzo del municipio di Rocca di Papa. Il sindaco di Rocca di Papa aveva riportato ustioni sul 35% del corpo. Era stato l'ultimo a lasciare l'edificio, dopo aver fatto uscire dipendenti, consiglieri e cittadini. Quattro giorni fa era morto il suo delegato, Vincenzo Eleuteri, anche lui rimasto gravemente ferito nell'esplosione. "E' morto il sindaco Crestini. E’ morto perché è uscito per ultimo dal comune in fiamme per accertarsi che tutti fossero in salvo. E’ morto per il senso del dovere, per amore di quel luogo sacro che sono le istituzioni. Un esempio, un uomo che non ha avuto timore per la propria vita. Un eroe. Alla sua famiglia, a tutta la comunità di Rocca di Papa la nostra vicinanza". Lo scrive in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini.



"Il sindaco di Rocca di Papa Emanuele Crestini non ce l'ha fatta. Era rimasto ferito nell'esplosione del palazzo comunale. Una notizia davvero triste. @Roma abbraccia la sua famiglia e i suoi cittadini in questo momento di dolore", il tweet della sindaca di Roma, Virginia Raggi. Mentre in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, scrive: "La morte del sindaco di Rocca di Papa Emanuele Crestini è una tragedia. Il senso del dovere che lo ha sempre contraddistinto, l'attaccamento profondo alla comunità di cui è stato primo cittadino e la sua fedeltà alle istituzioni non saranno dimenticati".