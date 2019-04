Roberta Longhin è il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle

MOGLIANO - Roberta Longhin è la candidata a sindaco di Mogliano per il Movimento Cinque Stelle.



Lo ha segnalato il gruppo in una nota.



“ll Movimento Cinque Stelle è felice di annunciare, ai simpatizzanti e alla cittadinanza tutta, la propria presenza alla prossima competizione elettorale.



Abbiamo ricevuto la certificazione della nostra lista, dopo l’attento vaglio da parte del nostro Capo politico sui requisiti dei candidati, come d’obbligo per le liste che intendono presentarsi con il simbolo del Movimento Cinque Stelle. Da noi, solo persone incensurate e che non hanno corso contro il M5S nelle precedenti elezioni.



Partecipiamo per vincere, con una squadra forte. Ci confronteremo, come nostra regola, da soli, contro l’accozzaglia di liste civetta al servizio dei Partiti, fumo negli occhi per gente distratta.



La nostra candidata Sindaca è Roberta Longhin, 56 anni, dipendente pubblica, due figlie. Attivista di lungo corso, residente a Mogliano Veneto, nel direttivo dell’Associazione di Quartiere Centro Nord: “Preferisco agire che restare a guardare, Mogliano ha bisogno di una svolta per tornare a splendere”.



Nei prossimi giorni ci sarà la presentazione della lista e del nostro programma. Aspettiamo i cittadini ai nostri gazebo per informarsi e conoscerci.”