JESOLO - Nel primo pomeriggio è stato ritrovato il corpo di Luciano Miotto (nella foto): era al largo di Jesolo.



Il corpo è stato ritrovato al terzo giorno di ricerche, dopo la scomparsa di sabato pomeriggio.



Era al largo di Jesolo, a circa 3 miglia dalla costa. Le ricerche si erano concentrate al largo di Cortellazzo. La capitaneria di porto e i vigili del fuoco erano impegnati da sabato a perlustrare un'area molto ampia in corrispondenza della foce del Piave.



Il 59enne di San Donà, ex vicepresidente di Confindustria Veneto e proprietario della "Imesa" di Cessalto, è stato individuato dagli uomini della guardia costiera.



Gli inquirenti sospettano che Miotto sia stato tradito da un malore che non gli avrebbe permesso di risalire in barca nonostante un probabile tentativo. Al momento si tratta di ipotesi che dovranno trovare conferma.