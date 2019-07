Ritira i bidoni del secco appena svuotati, ma li ritrova pieni della spazzatura di altri

CASTELFRANCO VENETO – Nuova frontiera dell’inciviltà a Castelfranco Veneto dove un residente uscito per ritirare i bidoni svuotati dopo il passaggio degli operatori di Contarina, li ha trovati nuovamente riempiti ma con l’immondizia altrui. “Ho scoperto che qualcuno ha inventato un nuovo passatempo per occupare le lunghe mattinate estive - commenta il castellano vittima di questa odiosa pratica -: riempire i bidoni del secco altrui che sono stati appena svuotati. Se lo individuo gli porto a casa il mio bidone dell'umido lasciato al sole un paio di giorni!”.



Quindi una nuova pratica furbesca degli ecovandali che non solo abbandonano la spazzatura in ogni dove ma ora approfittano pure della diligenza altrui. Si arricchisce così la casistica dell’inciviltà dopo che di recente erano stati segnalati anche diversi casi di sacchetti di rifiuti domestici nei cestini pubblici, in alcuni casi anche riempiti da commercianti poco civili: gli altri sporcano e alla comunità tocca pagare per l’inciviltà altrui.