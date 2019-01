Ristorante a fuoco, paura a San Vito di Cadore

E' stata riaperta intorno alle ore 19.30 di ieri sera, sabato. la circolazione lungo la Strada Statale 51 di Alemagna verso Cortina D'Ampezzo, interrotta per l'incendio di un edificio con un ristorante a San Vito di Cadore.

Lo rende noto l'Anas, che con i propri tecnici ha gestito la viabilità durante le operazioni di spegnimento. Sul posto, dalle ore 15.30, hanno operato squadre dei Vigili del Fuoco, permanenti e volontari, con 13 automezzi e 31 operatori.

Non sono ancora chiare le cause che hanno innescato le fiamme. Per fortuna non ci sono stati feriti e tutti sono riusciti a mettersi in salvo.