Rissa tra tifosi ad Auronzo, individuati 32 responsabili

BELLUNO - Il prefetto di Belluno, Francesco Esposito, si è congratulato oggi con la polizia per l'individuazione dei 32 responsabili della rissa fra tifoserie della Lazio e della Spal avvenuta ad Auronzo di Cadore (Belluno), al termine di una amichevole, lo scorso 28 luglio.

Le persone indagate risiedono a Ferrara e a Roma e le accuse sarebbero supportate dall'esito di una serie di perquisizioni eseguite in Lazio ed in Emilia Romagna ordinate dalla Procura della Repubblica di Belluno.

"E' una prima risposta tempestiva ed efficace - ha detto Esposito - che impegnerà ulteriormente, per il futuro, tutti i livelli istituzionali ad assumere misure di prevenzione rigorose, per scongiurare il ripetersi di questi deprecabili episodi, in un territorio che si distingue per ospitalità e serenità nelle relazioni sociali".