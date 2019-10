Rinchiusi per 9 anni in una cantina, una famiglia stava aspettando la fine del mondo

Un uomo ha tenuto i suoi sei figli rinchiusi in una cantina nascosta nella remota fattoria di famiglia per 9 anni “Aspettando la fine del mondo” in Olanda. La vicenda è venuta alla luce quando il figlio maggiore è riuscito a scappare ed entrando in un bar ha raccontato il suo calvario al barista.

Assieme hanno deciso di contattare la polizia. Le forze dell’ordine hanno trovato i 5 fratelli dell’uomo dentro a una cantina. I ragazzi hanno un’età che va dai 18 ai 25 anni e non avevano mai avuto alcun contatto col mondo esterno. La famiglia viveva in alloggi di fortuna, alcuni ragazzi pensavano di essere gli unici umani sulla terra.