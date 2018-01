Rimane incastrata nel divano per recuperare il cellulare

Ha cercato di recuperare il cellulare che era finito tra i cuscini e le strutture metalliche che reggono il divano, ma una volta afferrato l'apparecchio non è più riuscita ad estrarre il braccio.

In soccorso sono arrivati i Vigili del Fuoco che, chiamati dai familiari, dopo aver divaricato la struttura del divano, sono riusciti a liberare l'arto della donna.

Per precauzione la signora, una 40enne torinese, è poi stata accompagnata in ospedale per accertamenti.