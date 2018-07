Rilasciati i due italiani fermati a Betlemme

La Farnesina ha confermato il rilascio di Jorit Agoch e dell'altro street artist italiano, fermati ieri a Betlemme dopo aver dipinto un murale lungo la barriera di separazione dalla Cisgiordania in onore di Ahed Tamimi, la 17enne palestinese rilasciata oggi dopo otto mesi di carcere e diventata il simbolo della resistenza contro Israele.



“Apprendo con sollievo che, anche grazie all’ottimo lavoro svolto sin da ieri dalla nostra Ambasciata a Tel Aviv e dal nostro Consolato a Gerusalemme, in stretto raccordo con la Farnesina, i nostri due connazionali fermati in Israele potranno presto rientrare in Italia” ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Enzo Moavero Milanesi.