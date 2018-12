Rider in piazza in tutta Europa

Ciclo-cortei, feste a tema, presidi e manifestazioni. Così i rider italiani si apprestano a 'scioperare' oggi nelle principali piazze d'Italia nella prima iniziativa di mobilitazione pensata e attuata in contemporanea in più di 35 città d'Europa. Una data simbolica, quella scelta dall'internazionale dei fattorini europei lo scorso ottobre, che fa coincidere la mobilitazione con il compleanno di Mister Deliveroo, Will Shu, Ceo e cofondatore di una delle piattaforme del food delivery tra i big mondiali della gig economy, che compirà 39 anni.

L'obiettivo è quello di riaccendere i riflettori sulla situazione dei ciclofattorini "per ottenere diritti e dignità che le piattaforme continuano a negare ovunque", come spiega all'Adnkronos Marco Marrone, di Riders Union Bologna. "Il tempo dell'attesa è finito", è lo slogan che riunirà i circa 1000 fattorini italiani che si apprestano a scendere in piazza, e che, al di là delle singole realtà territoriali, girano al governo un lungo elenco di richieste al momento ancora inevase.