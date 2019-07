"Ridatemi il mio cane, pagherò qualsiasi cifra"

"Contattatemi appena possibile, pagherò qualsiasi cifra". L'appello disperato viene dal calciatore inglese Daniel Sturridge, ex star del Liverpool classe 1989, il cui cane è stato rubato ieri dalla sua casa di West Hollywood. Sembra che l'irruzione, tramite un vetro infranto come il calciatore mostra in video, avesse il cane come unico obbiettivo. Lucky Lucci è un volpino di Pomeria con tratti husky e ha un profilo Instagram con oltre 10 mila follower.



Durante il concitato momento della sparizione, Sturridge ha registrato un video, poi condiviso sul social, in cui si dice disposto a pagare qualsiasi prezzo pur di riavere indietro il suo migliore amico. Da allora, il calciatore condivide ogni sei ore una foto di Lucci, invitando i suoi ammiratori ad aiutarlo nel ritrovamento. Il calciatore chiede a chiunque abbia informazioni di contattarlo tramite messaggio privato, invitando a non "scherzarci su" e a non scrivergli senza dettagli certi. "Rivogliamo solo indietro il cane - scrive nell'ultimo appello - mandateci un video e ne parliamo".