"Ricordiamo Miotto con dolore, sia come uomo che come imprenditore"

CESSALTO - «La tragica notizia che era disperso in mare faceva presagire ciò che purtroppo è divenuta realtà. Esprimo prima di tutto la mia vicinanza alla famiglia e ai suoi cari».



Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia (nella foto) esprime il suo cordoglio per la morte dell’imprenditore Luciano Miotto, il cui corpo è stato ritrovato in mare al largo di Cortellazzo, dove era scomparso sabato scorso.



«Con Luciano Miotto scompare un imprenditore bravo e avveduto, che aveva costruito una gran bella azienda. Lo ricordiamo con dolore, sia come uomo, che come imprenditore, che come esponente dell’Associazionismo industriale».



“Incontrandolo – ricorda Zaia – avevo colto il grande entusiasmo con il quale mi parlava del cinquantenario della sua azienda, per il quale voleva organizzare una grande festa. Il destino non ha voluto concedergli questa gioia”.